В ГД предложили пересчитать плату за мусор собственникам двух квартир Депутат ГД Разворотнева предложила провести перерасчет платы за ТКО

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В случае отсутствия собственника или при условии, что у человека есть две или более квартир, следует провести перерасчет платы за вывоз мусора, это предложение обсудят на заседании межведомственной рабочей группы, сообщила зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева. В беседе с «Парламентской газетой» она отметила, что несправедливо, когда собственнику приходится оплачивать данную услугу, не проживая фактически по адресу.

Я предложила дать возможность перерасчета платы за мусор собственникам нескольких помещений, если в них никто не проживает и не прописан. На заседании развернулась дискуссия по поводу того, полностью ли освобождать таких владельцев собственности от платы за ТКО или ввести для них понижающий коэффициент, — отметила парламентарий.

По словам Разворотневой, в качестве доказательства отсутствия жильцов в помещении можно использовать показания счетчиков воды и электроэнергии. Этот вопрос продолжат обсуждать на ближайшем заседании, отметила депутат. Также планируется рассмотреть поправки, связанные с упрощением перехода на расчет платы за ТКО по факту. В Минстрое и Минприроды эту инициативу поддержали, подчеркнула парламентарий.

Депутат ГД Александр Коган ранее заявил, что следует обязать региональных операторов и управляющие компании создавать инфраструктуры, которые предоставят россиян возможность оплачивать вывоз мусора по факту. По его словам, в осеннюю сессию планируется представить первые предложения по данному вопросу.