В ГД предложили не отделять кормящих матерей от детей при полете Депутат Буцкая: во время полета нельзя отделять кормящих матерей от детей

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Во время полета нельзя отделять кормящих матерей от их детей, эту норму необходимо закрепить в правилах воздушных перевозок, заявила первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам материнства, отцовства и детства Татьяна Буцкая. В беседе с «Парламентской газетой» депутат отметила, что предлагает предоставлять женщинам право лететь на одном месте с ребенком до двух лет, независимо от того, за кем из родителей он был закреплен при бронировании билетов.

Очень важно, чтобы во время полета мама была рядом и могла покормить ребенка, который находится на грудном вскармливании. Особенно если перелет длительный, — подчеркнула парламентарий.

Депутат напомнила, что до года ребенка нужно кормить каждые 2,5–3,5 часа. По словам парламентария, эта норма не должна быть обязанностью: если мать захочет, чтобы с ребенком летел отец, необходимо предусмотреть и такую возможность. Главное, чтобы решение принимали родители, а не авиакомпании, заключила Буцкая.

Депутат Госдумы Яна Лантратова ранее заявила, что комнаты матери и ребенка, где можно кормить и пеленать младенца, должны быть в каждом российском парке, ТРЦ, вузе и предприятии общественного питания. По ее словам, их нужно оборудовать креслами, кулерами и пеленальными столиками.