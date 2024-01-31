В ГД предложили не ограничивать продажу алкоголя в ресторанах Депутат Топилин: законопроект о «наливайках» не должен коснуться ресторанов

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Продажу алкоголя следует ограничить в кафе и других точках общепита, которые находятся в многоквартирных домах, но законопроект о «наливайках» не должен коснуться ресторанов, заявил председатель комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин. В разговоре с «Парламентской газетой» депутат подчеркнул, что многие регионы выступили против тотального запрета.

Есть субъекты, которые пошли по этому пути, например Чеченская Республика, Ингушетия. Но там это сделали скорее в силу религиозных соображений. Другие же регионы возразили, что не хотят вводить тотальный запрет, так как в домах, например, на центральных улицах городов расположено немало нормальных, цивилизованных заведений, — пояснил парламентарий.

Топилин отметил, что чаще всего рестораны заканчивают свою работу ближе к 23:00 и обычно стараются соблюдать порядок. В связи с этим ограничения предлагают ввести для кафе, рюмочных и других подобных заведений. Предусматривается, что запрет можно сделать выборочным. Например, можно исключить из-под запрета заведения, которые расположены в центральных районах, где обычно отдыхают местные и туристы. При этом регионы смогут обсудить ситуацию с населением и бизнесом, прежде чем принимать нововведения.

Комитет Госдумы по экономической политике ранее рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект о так называемых «наливайках». Документ предоставляет право регионам самостоятельно запрещать на своей территории розничную продажу пива и других слабоалкогольных напитков в таких заведениях.