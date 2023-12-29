В ГД предложили наносить крупную маркировку на продукты из насекомых Депутат Леонов: на продукты из насекомых нужно наносить крупную маркировку

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На продукцию с ингредиентами из насекомых нужно наносить крупную маркировку, считает депутат Госдумы от партии «Новые люди» Олег Леонов. В разговоре с «360» парламентарий уточнил, что продукты визуально могут выглядеть абсолютно так же, как обычные. Со своим предложением Леонов обратился в Роспотребнадзор.

Нарезной батон визуально выглядит так же. В составе, конечно, должно быть указано, но меленько где-то, кто же это читает? Мы предлагаем сделать крупную маркировку, прямо как на сигаретах, что в этих продуктах содержатся ингредиенты из насекомых, — пояснил депутат.

Леонов добавил, что покупатели должны четко видеть, что они приобретают. По его словам, такую продукцию уже можно встретить в магазинах, но не в популярных супермаркетах. Депутат объяснил, что производить продукты с содержанием насекомых дешевле. Он добавил, что в Роспотребнадзоре инициативу поддержали, но ее необходимо доработать.

Диетолог Елена Соломатина ранее рассказала, что российские производители осваивают изготовление еды, в основе которой лежит альтернативный белок из насекомых. По ее словам, пока эта продукция не пользуется популярностью у россиян, однако ситуация может кардинально измениться уже через несколько десятилетий.