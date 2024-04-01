В ГД предложили наделить охранников крупных мероприятий новыми полномочиями Депутат Шолохов: охранные структуры необходимо наделить новыми полномочиями

Фото: Антон Денисов/РИА Новости

Охранников, работающих на массовых мероприятиях, необходимо наделить дополнительными полномочиями и обязанностями, считает первый зампредседателя комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов. Комментируя ситуацию НСН, парламентарий подчеркнул, что усиление мер безопасности обсуждается совместно с Минкультуры.

Наш комитет участвует в этих обсуждениях, речь идет о мероприятиях, которые каким-то образом связаны с деятельностью Минкультуры. <...> Что касается силовых ведомств и охранных структур, обсуждается вопрос наделения их дополнительными полномочиями и обязанностями, — поделился депутат.

По его словам, также обсуждается вопрос межведомственной коммуникации. Шолохов отметил, что теракт в «Крокус Сити Холле» стал уроком для всех ведомств. Он напомнил, что террористический акт планировали совершить раньше, но тогда усилили меры безопасности. По его словам, важно оценить, каких мер предосторожности не хватило, чтобы избежать трагедии.

Это очень серьезный урок. Нужно оценивать, каких мер предосторожности не хватило. Расслабляться нельзя, мы живем в особое время, — заключил Шолохов.

Глава Союза торговых центров Булат Шакиров ранее сообщил, что российские власти совместно с представителями бизнеса обсуждают возможность размещения вооруженной охраны в торговых центрах по всей стране. По его словам, такой план кажется реалистичным, если привлечь к его исполнению сотрудников частных предприятий, Росгвардию и полицию.