В ГД предложили, как прекратить обстрелы российских городов Депутат Заварзин призвал ускорить наступление ради спокойствия в городах РФ

Фото: МО РФ

Вооруженным силам России необходимо ускорять наступление, заявил в беседе с NEWS.ru депутат Госдумы Виктор Заварзин. По его словам, продвижение армии позволит расширить санитарную зону и прекратить обстрелы в городах РФ. Кроме того, необходимо делать определенные выводы из каждого обстрела и искать способы противостоять атакам противника, добавил депутат.

Владимир Путин заявил, что санитарную зону нужно расширять. Такие планы есть. Наступление идет нормально, надо двигаться еще. Только двигаться вперед. <...> Да, Белгородская область сильно страдает, нужно делать определенные выводы, как противостоять этим дронам. Борьба ведется серьезная. Знаю, что хорошо работают наука и оборонка, идут серьезные подвижки, но нужно ускоряться, гибнут мирные жители, — заявил Заварзин.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины атаковали несколько населенных пунктов в Белгородской области FPV-дронами. Губернатор региона Вячеслав Гладков уточнил, что речь идет о Щетиновке, Отрадном и Чайках. В результате происшествия никто не пострадал, однако повреждения получили локомотив передвижной лаборатории и молоковоз.