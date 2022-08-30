В ГД предложили изменить правила перевозки животных в автомобилях Депутат ГД Хамзаев предложил обязать водителей перевозить животных только в переносках

Фото: Caroline Brinkmann/Global Look Press

Депутат Госдумы Султан Хамзаев направил главе ГИБДД Михаилу Черникову письмо, в котором предложил внести изменения в правила перевозки животных в автомобилях. По его мнению, водителей следует обязать сажать питомцев в переноски и автобоксы на время поездки, сообщает RT.

Парламентарий пояснил, что нередки ситуации, когда животные, в том числе собаки крупных пород, перевозятся в автомобилях без каких-либо ограничений. Свободно перемещаясь по салону, они могут закрыть обзор водителю, оказаться в зоне педалей и тем самым создать угрозу ДТП.

В связи с этим прошу вас рассмотреть вопрос о необходимости конкретизации правил дорожного движения в части введения обязательной транспортировки домашних животных в специальных изолированных устройствах: контейнерах-переносках, автобоксах и т. п., — написал депутат.

Хамзаев отметил, что реализация такого правила позволит не отвлекаться водителю на питомца во время управления автомобилем, а также повысит безопасность самого животного в случае ДТП.

Ранее сообщалось, что осенью в КоАП появится норма, запрещающая торговлю кошками и собаками в зоомагазинах. Зоопсихолог Милена Фаустова поддержала данное нововведение. По ее словам, содержание животных в торговых точках негативно сказывается на их психологическом состоянии. Кроме того, покупатели могу быть введены в заблуждение относительно возраста животного и состояния его здоровья.