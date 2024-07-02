В ГД пояснили, какая литература подпадет под закон о пропаганде наркотиков Крашенинников: классика не подпадет под нормы о запрете пропаганды наркотиков

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Произведения литературы, опубликованные до 1 августа 1990 года, не будут подпадать под новые нормы, направленные на запрет пропаганды наркотиков, заявил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников. По его словам, творчество не подпадает под закон, если наркотики составляют оправданную жанрами неотъемлемую часть художественного замысла.

Все произведения, обнародованные до 1 августа 1990 года, в том числе то, что мы здесь обсуждали, Конан Дойл, Лев Толстой и так далее, Булгаков, они не будут подпадать, потому что это все было обнародовано до 1 августа 1990 года, — сказал Крашенинников на заседании комитета.

Ранее депутат Госдумы Александр Толмачев сообщил, что каждый случай предполагаемой пропаганды будет рассмотрен и изучен детально, в том числе на то, подпадает ли изображение под понятие пропаганды и не дает ли «рецепта». Он напомнил, что недавно шла противоположная по смыслу дискуссия — общественность обсуждала, что под удар нового законопроекта могут попасть классики, например Михаил Булгаков. Депутат отметил, что под санкции новой инициативы, во-первых, подпадет именно то, что подробно рассказывает о процедуре изготовления и употребления наркотиков, а во-вторых, «заряд» художественного высказывания.

До этого Толмачев рассказывал, что в русской литературе показано, к чему приводят наркомания и алкоголизм. Эти произведения, по его словам, осуждали, а не пропагандировали зависимости.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.