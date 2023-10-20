В ГД потребовали у Анкары объяснить восхищение Гитлером соратника Эрдогана Депутат Журавлев: Анкара должна объяснить слова соратника Эрдогана о Гитлере

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Власти Турции, несмотря на дружеские отношения с Россией, должны объяснить, почему однопартиец президента республики Реджепа Эрдогана Самсун Сулейман Сезен восхитился лидером нацистской Германии Адольфом Гитлером, заявил NEWS.ru первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. Парламентарий отметил, что Турция «фактически воевала на стороне Гитлера, лишь в последний год удачно переметнувшись к союзникам».

Турция во Вторую мировую фактически воевала на стороне Гитлера, лишь в последний год удачно переметнувшись к союзникам. У нас в стране, которая потеряла в борьбе с нацизмом десятки миллионов человек, упоминание его в положительном ключе звучит по меньшей мере омерзительно. Россия непременно должна потребовать объяснений от Анкары, несмотря на наши дружеские и партнерские отношения с турецким президентом Эрдоганом, — добавил Журавлев.

Накануне в Сети появилось видео, где член правящей в Турции «Партии справедливости и развития» Сулейман Сезен, комментируя действия Израиля в Газе, призвал «молиться за упокой» Гитлера, передает RT.

Ранее посол Израиля в России Александр Бен Цви заявил, что решение о начале наземной операции в секторе Газа принято. Он напомнил, что цели, которые перед собой ставит Израиль в рамках этой военной операции, — это уничтожение палестинского движения ХАМАС и освобождение всех взятых им заложников. Посол добавил, что в результате действий ХАМАС в октябре были убиты 1400 человек и «надо все это прекращать».