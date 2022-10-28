В ГД попросили Шойгу не отправлять на фронт неподготовленных мобилизованных Депутат ГД Иванов попросил Шойгу не отправлять на фронт неподготовленных мобилизованных

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Депутат Госдумы Максим Иванов направил запрос министру обороны России Сергею Шойгу с требованием не отправлять на фронт мобилизованных, не прошедших соответствующую военную подготовку. В своем Telegram-канале он рассказал, что по его данным, в зону СВО из Екатеринбурга были отправлены 86 призывников, не имеющих навыков. Он призвал Шойгу проверить каждый из эпизодов. Министерство обороны данную информацию пока никак не комментировало.

Иванов рассказал, что по поводу отправки на фронт неподготовленных бойцов ему сообщили жены и матери мобилизованных. Всего, по его словам, было зафиксировано 86 случаев переброса солдат из Екатеринбурга в Ростовскую область с последующей отправкой в зону СВО. Парламентарий уточнил, что в настоящий момент эти факты подтверждают сотрудники правоохранительных органов. Вместе с обращением депутат приложил список из 86 фамилий призывников.

Ранее «Ведомости» со ссылкой на источники в российском парламенте и администрации президента сообщили, что частичная мобилизация в России может завершиться уже в начале ноября. При этом отмечается, что особого указа об окончании мобилизационных мероприятий может и не быть, так как это не предусмотрено законодательством. Вместо этого после окончания спецоперации последует указ о демобилизации. Источник в Минобороны пояснил, что изначально частичную мобилизацию планировали завершить именно к концу октября — началу ноября, чтобы она не пересекалась с призывом срочников, который стартует 1 ноября.