В ГД пообещали решить вопрос с протезами для участников СВО Депутат ГД Кузнецова рассказала о разработке системы для обеспечения участников СВО протезами

Фото: Ведяшкин Сергей/АГН «Москва»

Третий доклад рабочей группы по вопросам СВО президенту России Владимиру Путин будет посвящен доступу к средствам реабилитации для участников и ветеранов специальной военной операции, рассказала заместитель председателя Госдумы Анна Кузнецова. Депутат уточнила «Парламентской газете», что планируется разработать систему, благодаря которой можно будет быстро обеспечивать бойцов протезами.

Наша главная задача, таким образом, выстроить систему, которая позволила бы обеспечивать наших бойцов, наших ветеранов техническими средствами реабилитации быстро и качественно, — пояснила парламентарий.

Одним из важных вопросов является составление дорожной карты, которая отражала бы реальное состояние отрасли во всех регионах России. На ее основе будет составляться план по реабилитации участников СВО вплоть до 2035 года.

По словам Кузнецовой, около 60% технических средств реабилитации в Россию импортируются. В связи с этим нужно развивать собственное производство. Развивать отрасль необходимо комплексно, так как помимо протеза требуются специальные мази, гели и накладки. Кроме того, необходимо подготовить специалистов, которые будут обучать пострадавших бойцов пользоваться протезами. Парламентарий отметила, что также нужно решить проблему с госзакупками, так как небольшие компании часто снижают цену и получают тендер, обходя крупные и надежные предприятия.

Председатель комитета Василий Пискарев отметил необходимость импортозамещения в сфере протезирования. По его словам, в России есть качественные и дешевые протезы, которые проигрывают зарубежным из-за нехватки испытательных площадок.

Зарубежные технические средства реабилитации быстро получают доступ на российский рынок, в том числе за счет бюджетных средств, а отечественные разработки, как говорят специалисты, пылятся на полках. <...> У нас нет необходимых испытательных площадок, и из‑за этого наши новейшие ТСР естественным образом проигрывают в конкурентной борьбе, несмотря даже на то, что они лучше, качественнее, эффективнее и дешевле, — заявил Пискарев.

Первый заместитель главы думского комитета по образованию Яна Лантратова ранее предложила усилить меры поддержки вдов участников СВО. По ее словам, необходимо предоставить им отдельную квоту для бесплатного образования в вузах и возможность заключения социального контракта независимо от доходов.