В ГД пообещали разобраться с выпиской новорожденного из московской квартиры Депутат Останина разберется с выпиской новорожденного из квартиры в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина заявила в беседе с NEWS.ru, что разберется в ситуации с выпиской новорожденного ребенка из московской квартиры. Ранее об этом NEWS.ru сообщил отец мальчика.

Конечно, поможем, — заявила Останина.

По словам отца ребенка, соответствующее извещение прислало отделение МФЦ, это было сделано без оснований и решения суда как полагается в таких случаях. Мужчина рассказал, что из-за выселения невозможно оформить страховой полюс на ребенка и получить выплаты. Он собирается обжаловать это решение.

Ранее заслуженный юрист России Иван Соловьёв рассказал, как родственники могут оставить пенсионера без квартиры ещё при жизни. По его словам, это может произойти в случае замены договора завещания на договор дарения.

Часто родственники пытаются избежать уплаты налогов и просят пенсионера подписать квартиру в дар. Но в момент подписания договора жильё полностью переходит в их собственность. И в любой момент новый собственник может выгнать пожилого родственника на улицу. В случае с завещанием заполучить квартиру родным пенсионера можно будет только после его смерти.