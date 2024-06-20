В ГД поддержали инициативу о расширении рамок самообороны Депутат Нилов: человека нельзя привлекать к ответственности за самооборону

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Человек не должен становиться фигурантом уголовного дела при самообороне в своем доме, заявил в беседе с «360» депутат Госдумы Ярослав Нилов, комментируя инициативу об изменении права на защиту жилища. По его словам, поправка в Уголовный кодекс должна разрешить использовать для обороны при нападении любой подвернувшийся под руку предмет — от сковородки до ружья.

Гражданин, который находится у себя дома и видит, что есть опасность, может использовать для защиты любые средства, навыки и оружие. Он должен знать, что ему за это ничего не будет. Да, он находился в состоянии аффекта, но он не должен сидеть и рассчитывать, с какой силой можно ударить по голове нападающего, — подчеркнул парламентарий.

Нилов обратил внимание, что преступники должны осознавать последствия своих действий и учитывать возможность получить смертельный выстрел. При этом защищающемуся человеку не должно грозить наказание за самооборону.

ЛДПР ранее представила в Госдуму инициативу, в рамках которой человек получит расширение права на защиту своего дома. Нилов отмечал, что сейчас нападающий находится в более выгодном положении, чем защищающийся. Парламентарий допустил возможность, что новый закон должен «фактически переломить судебную практику в пользу граждан».