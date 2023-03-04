В Госдуме поддержали идею не отдавать российских детей недругам Комитет Госдумы поддержал проект о запрете усыновления детей из РФ гражданами из недружественных стран

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Комитет Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей поддержал проект закона о запрете усыновления российских детей гражданами недружественных стран, рассказала РИА Новости глава комитета Нина Останина. По ее словам, в правительстве также одобрили инициативу.

Комитет поддержал. <...> Но комитет поддержал после того, как министерство дало четкий ответ, что оно поддерживает этот законопроект, — сказала Останина.

1 августа 2022 года группа депутатов внесла в Госдуму законопроект о запрете усыновления сирот из России гражданами стран, которые входят в список недружественных. Помимо этого, им предлагалось запретить опекунство над российскими детьми. Как заявили сами авторы инициативы, недружественные страны Запада «подменяют понятия добра и зла, разрушают традиционные семейные устои и нравственные ценности», поэтому усыновление их гражданами российских детей — «это удар по будущему нации».

В числе авторов инициативы помимо Останиной значатся глава фракции ЛДПР Леонид Слуцкий, зампред ГД Борис Чернышов, актер и депутат Дмитрий Певцов, и первый зампред думского комитета по просвещению Яна Лантратова.