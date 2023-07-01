В ГД ожидание Киевом истребителей F-16 сравнили с языческим культом. Депутат ГД Журавлев: Киеву приходится молиться на истребители F-16, не применявшиеся против ВС РФ

Фото: US Army

F-16

ВСУ находятся в ожидании истребителе F-16 и рассчитывают на военные успехи, поскольку ранее эти самолеты еще не использовались против ВС РФ, заявил в комментарии NEWS.ru Алексей Журавлев, первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне. По его словам, предыдущие варианты западной техники не оправдали ожиданий.

В ВСУ, в принципе, практикуются языческие обряды, похожие на карго-культы, когда папуасы Меланезии поклонялись предметам западной цивилизации. Так и Украина воспевала сначала противотанковые «Джавелины», называя таким именем девочек, потом БПЛА «Байрактар», о которых слагались героические песни, потом немецкие танки «Леопард». Надежды не оправдались. Западная бронетехника, оказалось, горит не хуже советской, поэтому приходится теперь молиться на истребители F-16, просто потому что этого оружия против ВС РФ они еще не использовали, — заявил Журавлев.

Ранее командующий ВСУ Валерий Залужный сравнилнаступление без F-16 с атакой «с луками и стрелами». По его словам, самолеты необходимы украинской армии, поскольку российская сторона использует другое поколение авиации. Генерал также выразил раздражение из-за оценок медлительности украинского наступления.