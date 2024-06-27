В ГД ответили раскритиковавшему «госдуру» и законы о миграции Бастрыкину Депутат Синельщиков выступил за ясный подход к миграционному законодательству

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Юрий Синельщиков

Подход к миграционному законодательству должен быть ясным, уверен первый заместитель председателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Юрий Синельщиков. В беседе с NEWS.ru парламентарий отметил, что многие принимают за мигрантов коренные народы России. Таким образом он отреагировал на критику миграционного законодательства со стороны главы Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина.

У нас за мигрантов принимают чеченцев, дагестанцев, осетин. Как только начинаешь спрашивать, а про кого конкретно идет речь? Да вот оттуда, кавказцы. Они ни черта не делают, только хулиганят, грабят и убивают. В этом вопросе нужна ясность, чего мы хотим, а не просто в лоб всех покарать, — высказался депутат.

По мнению парламентария, от мигрантов больше пользы, чем вреда. Так, он напомнил, что приезжие зачастую работают в России там, где не построить карьеру. По его словам, они готовы к тяжелым физическим нагрузкам. При этом, как отметил депутат, согласно статистике, процент преступлений коренных жителей РФ намного выше, чем среди мигрантов.

У меня рядом ведется ремонт дорог. Если посмотреть, нет ни одного русского. Причем там не низкая зарплата, а приличная. Это не престижная работа, тяжелая физически, карьеру не построишь. В этом вопросе нужна осмотрительность, осторожность. Я не за то, чтобы всех их гладить по головке, обнимать и всех в Россию переселять, но нужно учитывать наши экономические интересы, — заключил Синельщиков.

Бастрыкин ранее заявил, что миграционная политика России требует изменений. По его словам, важно обосновать необходимость привлечения мигрантов или решить все внутренние проблемы собственными ресурсами. При обращении к депутатам с вопросом о том, заинтересованы ли они в решении миграционного кризиса, он назвал нижнюю палату парламента «государственной дурой».