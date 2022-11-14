В ГД ответили на желание фон дер Ляйен лицом к лицу встретиться с Путиным Депутат Белик о желании Ляйен встретиться с Путиным: решила примерить «железную маску смелого политика»

Фото: Britta Pedersen/dpa//Global Look Press

Урсула фон дер Ляйен

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен известна своей показушностью — то одевается в цвета флага Украины, то бредит о чипах из бытовой техники для ВС РФ, теперь хочет встретиться лицом к лицу с президентом России Владимиром Путиным, примеряя «железную маску смелого политика», рассказал NEWS.ru депутат Госдумы Дмитрий Белик. Парламентарий обратил внимание и на отсутствие подобных заявлений руководителя ЕК до того, как стало известно об отказе Путина лететь на саммит G20 в Индонезию.

Фон дер Ляйен известна своей показушностью: то костюмы в цветах флага Украины, то откровенный бред о чипах из бытовой техники для ВС РФ, теперь глава ЕК примерила железную маску смелого политика, заявив о желании поговорить с Путиным. Она демонстрирует ярый порыв, прекрасно зная, что Путин не поедет на саммит. Но даже гипотетически, о чем можно говорить с фон дер Ляйен, прочно зависимой от мнения Вашингтона? — объяснил Белик.

Он добавил, что постоянные обвинения в адрес РФ в якобы ее причастности к энергетическому кризису и инфляции в ЕС — «слабое и бездарное» оправдание для ЕК, «увлекающейся антироссийскими санкциями».

Накануне фон дер Ляйен заявила, что хотела бы встретиться с президентом России Владимиром Путиным на саммите G20, чтобы поговорить с ним «лицом к лицу». В интервью Bloomberg TV она также сообщила, что подписание коммюнике на саммите, безусловно, должно быть целью.

G20 является главным форумом международного экономического сотрудничества, на который приходится около 85% мирового ВВП, более 75% мировой торговли и около двух третей населения мира. Он пройдет 15–16 ноября на индонезийском острове Бали.

Ранее стало известно, что Путин не станет участвовать в саммите G20, даже в формате видеосвязи. Представитель Кремля Дмитрий Песков пояснил, что это связано с рабочим графиком главы государства. Вместо Путина российскую делегацию возглавит министр иностранных дел Сергей Лавров.