В ГД ответили на вопрос о создании военного союза для противостояния НАТО Депутат Соболев не видит смысла в создании альянса для противостояния НАТО

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

У России нет смысла создавать альянс с другими государствами для противостояния НАТО в случае вооруженного столкновения, заявил NEWS.ru член комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант Виктор Соболев. По его словам, Белоруссия и так является союзником России, а Китай вряд ли окажет Москве помощь, если НАТО нападет на Россию.

Я не считаю, что нам нужно создавать военные союзы, чтобы противостоять НАТО в случае прямого столкновения с Россией. Белоруссия и так является нашим союзником. У Китая есть свои национальные интересы, и я сомневаюсь, что он резко окажет нам какую-то помощь, — сказал Соболев.

Депутат напомнил, что в интервью Такеру Карлсону президент Владимир Путин сказал, что рано или поздно Россия объединится с Украиной.

Потому что мы один народ. Когда Белоруссия, Россия и Украина объединятся и направят все свои силы и ресурсы на развитие, никто на Западе не представит для нас угрозы, — говорит Соболев.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что в правительстве страны не обсуждается возможность вступления в НАТО. Глава правительства при этом допустил, что Ереван может переосмыслить участие Армении в ОДКБ.