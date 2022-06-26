В ГД ответили на статью в британской газете о возможной войне с Россией

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Зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин прокомментировал статью в британской газете Express о возможной войне между Соединённым Королевством и Россией в случае казни британских наёмников в ДНР. По его словам, подобные угрозы для РФ ничего не значат, сообщает Life.

Депутат отметил, что Великобритания может быть уничтожена в течение нескольких минут ракетами «Сармат», поэтому Лондону следует задуматься о последствиях, прежде чем угрожать Москве.

Швыткин также указал, что Великобритания не имеет права вмешиваться в дела Донецкой Народной Республики и её судебной системы.

Сегодня Донецкая Народная Республика, которая признана государством, вправе распоряжаться в рамках судебной системы. Суд приговорил наемников Великобритании к смертной казни. Никто не имеет права вмешиваться в судебную систему данного независимого государства, — сказал парламентарий.

Ранее журналист Express Пол Болдуин написал в своей статье, что Лондон объявит «войну» России в случае казни британских наёмников в ДНР. По его мнению, у британского руководства не останется иного выбора, кроме как «поднять ставки» и начать поставлять Украине ещё больше оружия, включая ударные самолёты.