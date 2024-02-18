В ГД ответили на слова Байдена о потере Украиной городов после Авдеевки Депутат Чепа: конфликт на Украине закончится очень быстро без поддержки США

Фото: МО Украины

Конфликт на Украине завершится очень быстро, если Запад перестанет помогать Киеву, заявил Lenta.ru зампредседателя комитета Государственной думы по международным делам Алексей Чепа. Таким образом он прокомментировал слова американского лидера Джо Байдена о возможной потере Украиной новых городов без поддержки союзников.

Если Украина перестанет получать американскую помощь, конфликт закончится очень быстро. Если Украина будет получать американскую помощь, конфликт закончится так же, но несколько дольше будет, — считает депутат.

Ранее Байден заявил, что Украина может потерять и другие города после оставления Авдеевки, пока Конгресс США не одобрит выделение дополнительного финансирования помощи Киеву. По словам главы государства, сейчас «слишком многое поставлено на карту».

Перед этим министр обороны РФ Сергей Шойгу проинформировал Владимира Путина о взятии населенного пункта Авдеевка, расположенного на территории ДНР, под полный контроль российских вооруженных сил. В Минобороны пояснили, что продвижение российских войск не предавалось огласке до полного взятия города под контроль РФ. Взятие населенного пункта позволило отодвинуть линию фронта от Донецка.