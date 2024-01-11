В ГД ответили на просьбу сербских добровольцев о переводе в другие части Соболев: прокуратура должна разобраться с притеснениями сербских добровольцев

Фото: Ministry of Defence of the Russi/Twitter.com/Global Look Press

С притеснениями добровольцев из Сербии, которые принимают участие в спецоперации российской армии, должна разбираться военная прокуратура, заявил NEWS.ru член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев. По словам парламентария, ведомство должно наказать виновных, а также принять решение о переводе сербских военнослужащих в другие части.

Если такие случаи были, это не делает чести полку, в котором это произошло. Наверное, это слишком круто — к Путину обращаться по поводу перевода в другой полк. Я думаю, это нехарактерный эпизод, особенно в период проведения СВО и боевых действий. Я думаю, это в компетенции военной прокуратуры, разобраться и наказать всех виновных. Должно разобраться следствие, что там на самом деле произошло, и примет решение [о переводе или нет], — заявил Соболев.

Ранее снайпер Деян Берич с позывным Деки опубликовал видеообращение, в котором рассказал об издевательствах над сербскими добровольцами в рядах ВС РФ. Как уточнял Берич, сербы приезжают в Россию для службы в отдельном подразделении, которое входит в состав одного из полков российской армии.

По словам военного, руководство полка относится к бойцам из Сербии очень плохо. Он добавил, что обращался в военную прокуратуру Донецка и даже администрацию главы Чечни Рамзана Кадырова, чтобы сербов перевели в отряд «Ахмат».