В ГД ответили на идею главы Wildberries создать министерство маркетплейсов Депутат Чаплин: проблемы маркетплейсов требуют вмешательства властей

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Необходимо создать орган или отдел в рамках ведомств, который специализировался бы только на регулировании торговых сетей и маркетплейсов, заявил в разговоре с NEWS.ru член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин. Таким образом парламентарий отреагировал на предложение главы Wildberries Татьяны Бакальчук создать министерство маркетплейсов. По его мнению, это позволит внести порядок в данный сектор.

Нужен орган либо отделы в рамках ведомств, специализирующиеся исключительно на регулировании торговых сетей и маркетплейсов. Это позволит внести порядок в данный сектор и защитить интересы как потребителей, так и продавцов. Орган должен отвечать за разработку и внедрение единых правил функционирования маркетплейсов, — пояснил Чаплин.

По словам депутата, маркетплейсы пользуются большой популярностью, а их роль в российской экономике неуклонно растет. Парламентарий отметил, что вместе с ростом популярности начинают возникать сложности, связанные с отсутствием единых правил и стандартов. Он подчеркнул, что также нужно заняться проблемой недобросовестной конкуренции среди продавцов на платформах.

Нужно заниматься и проблемами, связанными с недобросовестной конкуренцией на маркетплейсах, такими как манипуляции с рейтингами продавцов, необоснованные блокировки аккаунтов и ограничения в доступе к рынку для новых участников, — добавил Чаплин.

Юрист Ольга Лебедева ранее заявила, что торговлю на маркетплейсах необходимо урегулировать, поскольку сейчас в России отсутствует профильное законодательство. По ее словам, онлайн-магазины имеют свою специфику.