В ГД ответили, когда примут закон о наказании за уклонение от мобилизации Госдума может принять закон о наказании за уклонение от мобилизации в осеннюю сессию

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Государственная дума может принять законопроект о наказании за уклонение от мобилизации во всех трех чтениях уже в осеннюю сессию, сообщил ТАСС глава комитета ГД по обороне Андрей Картаполов. По его словам, как уклонение будут расцениваться, в том числе, самовольное оставление части и попытка неявки в военкомат.

Будем вносить осенью. <…> Мы полагаем, что мы уложимся в осеннюю сессию, — сообщил Картаполов.

Согласно законопроекту, за преступление грозит уголовная ответственность в виде штрафа до 500 тыс. рублей или лишение свободы до пяти лет. В случае принятия законопроекта изменения будут внесены в 328 статью УК РФ.

В настоящий момент уголовная ответственность предусматривается за уклонение от военной или альтернативной гражданской службы при отсутствии законных оснований. При этом за уклонение от призыва грозит лишение свободы на срок до двух лет.

Автором документа выступил сам Картаполов. Ранее его поддержала комиссия правительства по законопроектной деятельности.

Картаполов при этом заверил россиян, что в стране не планируется новая волна мобилизации. По его словам, законопроект был подготовлен еще осенью 2022 года, однако его согласование затянулось, поэтому связывать между собой эти процессы не стоит.