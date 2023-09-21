В ГД ответили «безымянному армянину», порвавшему паспорт РФ на камеру Депутат Журавлев призвал навсегда закрыть въезд порвавшему паспорт РФ в Ереване

Фото: Александр Патрин/ТАСС

Порвавшего российский паспорт на камеру в Ереване нужно признать персоной нон грата в России, навсегда закрыв въезд в страну, заявил NEWS.ru первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. По его мнению, одного лишь лишения гражданства недостаточно для наказания таких лиц.

Ублюдков, на камеру рвущих российские паспорта, нужно не только лишать навечно гражданства, но и через границу к нам больше не пускать. Каждый такой непременно должен стать в нашей стране персоной нон-грата. А что касается безымянного армянина, осуждающего непонятно за что Россию, но оказавшегося почему-то российским гражданином, то ему следовало бы больше уделять внимание собственной стране, — заявил Журавлев.

Депутат посоветовал предполагаемому армянину, разорвавшему на видео паспорт у посольства России в Ереване, наблюдать за тем, как правительство Никола Пашиняна «сдает Армению Европе и США».

Уверен, было бы больше толку, чем от уличных перфомансов. Что характерно, он и сейчас не с оружием в руках, потому что считает, что можно же сесть к России на шею, кричать на нее, погонять, уничтожать ее документы, а она всегда должна его покорно защищать. Думаю, личность его выяснить несложно и навсегда внести в списки нежелательных в нашей стране персон, как и всех, кто вокруг него так радуется этому идиотскому поступку, — заключил народный избранник.

Ранее военкор Дмитрий Стешин предположил, что порвавший паспорт РФ на видео отделается административным штрафом, после чего получит новый документ. Однако сам Стешин считает, что так быть не должно, и таким лицам следует запрещать въезд в страну вместе со всеми их родственниками.