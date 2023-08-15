В ГД отреагировали на запрет ввоза вакцины для собак от чумы и бешенства Депутат Бурматов: иностранцы хотели пичкать российских животных неизвестно чем

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Иностранным производителям ветеринарных лекарств, в том числе вакцин для собак от бешенства и чумы, «Эланко Франс С.А.С» и АО «Биовета» отказали в получении соответствующих сертификатов из-за несоответствия принятым в России стандартам качества, рассказал NEWS.ru первый зампредседателя комитета ГД по экологии Владимир Бурматов. По словам парламентария, животных «собирались напичкать какой-то дрянью».

Чем бы нам грозило то, если бы иностранные производители продолжали поставлять в Россию продукцию, не соответствующую принятым у нас стандартам качества? Что бы было с российскими животными, которых собирались напичкать какой-то дрянью? Вы попробуйте в их страны ввезти что-то, что не соответствует их стандартам. Посмотрите, что с вами будет. На порог не пустят. Хотели завезти кучу дерьма — эту кучу не пустили через границу. Ну, сами ешьте свое дерьмо, — отметил Бурматов.

Портал «Фармацевтический вестник» накануне заявил, что «Эланко Франс С.А.С» и АО «Биовета» отказали в соответствующих сертификатах, из-за чего их продукция не сможет ввозиться в РФ с 1 сентября.

Ранее в пресс-службе Роспотребнадзора заявили, что риск завоза чумы из КНР в Россию минимален, усилен санитарный контроль на границе. Отмечается, что противочумными учреждениями ведомства ведется мониторинг активности природных очагов чумы, вакцинация населения по эпидемиологическим показаниям, проводятся необходимые противоэпидемические мероприятия.