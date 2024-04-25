В ГД отреагировали на «тайную» передачу Украине ракет ATACMS Депутат Новиков: «тайная» передача Украине ракет ATACMS никогда не была секретом

Фото: Attila Husejnow/Keystone Press Agency/Global Look Press

Информация о передаче Украине американских дальнобойных ракет ATACMS никогда не была для России секретной, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков в беседе с Lenta.ru. По его словам, аналитики в сфере международных отношений не раз предполагали, что сложилась целая система по поддержке Киева. При этом депутат добавил, что легализация поставок, вероятнее всего, происходила уже после отправки военной помощи на Украину.

То, что сейчас стало предметом публичности в этой части, не было секретом для российских экспертов. <...> В результате, когда принимается и оглашается публичное решение, выясняется, что на самом деле это всего лишь приведение ситуации к фактической. То есть все уже состоялось, и предпринимаются шаги для того, чтобы всех оповестить, — объяснил Новиков.

Депутат добавил, что механизмы западной демократии уже давно мало что значат. По его словам, в связи с этим попытки учить Россию и Китай поведению на международной арене выглядят смешно.

Ранее СМИ сообщили, что США тайным образом поставили на Украину как минимум 100 дальнобойных ракет ATACMS, они уже применялись для ударов по России. Источники утверждают, что данные ракеты использовались для атак по российским аэродромам.