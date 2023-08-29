В ГД отреагировали на видео со вставшим на колени пассажиром Домодедово Депутат Толмачев потребовал проверить действия сотрудника «Уральских авиалиний»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сотрудники аэропорта должны помогать пассажирам, а не мешать им попасть на борт, заявил NEWS.ru член комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Александр Толмачев. Таким образом он отреагировал на скандал с сотрудником Домодедово Ильдаром Латыповым, не пропускающим пассажиров на рейсы. Отмечается, что некоторые из них были вынуждены вставать на колени. Толмачев направил запрос в прокуратуру для проверки действий сотрудника.

По данным Telegram-канала Readovka, Латыпов давно работает в аэропорту Домодедово, обслуживая пассажиров «Уральских авиалиний». При этом сами пассажиры недовольны его действиями. В частности они утверждают, что он специально не пускает их на рейс и заставляет извиняться перед ним на коленях. При этом он спокойно относится к гражданам, отправляющимся в Казань, Дагестан или Чечню. Пострадавшие пассажиры, не успевшие на свой рейс, планируют обратиться с жалобой в Генеральную прокуратуру. Комментируя этот инцидент, депутат Госдумы Александр Толмачев подчеркнул, что подобные действия со стороны Латыпова недопустимы.

Так нельзя. Из видео следует, что не пассажир решает, куда он сегодня полетит, а сотрудник при воротцах! Даже если пассажир запутался в требованиях перевозчика, долг сотрудника авиакомпании — помочь попасть на рейс, а не мешать. Высказывания на тему национальности — вообще за гранью. Я направил запрос в прокуратуру. Разберемся. Проверим, взял на себя сотрудник авиакомпании не положенные по рангу обязательства, или нет, — заявил он.

Как сообщалось ранее, в Жуковском приземлился самолет, выполнявший рейс по маршруту Сочи — Москва. Причиной посадки в другой воздушной гавани стало закрытие аэропорта Домодедово из-за атаки БПЛА. По словам пассажиров, экипаж самолета не раскрыл причину посадки, сославшись на технические неполадки.