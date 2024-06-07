В ГД отреагировали на резкий обвал цены судна-завода «Владивосток 2000» Депутат Харитонов не увидел проблем в обвале цены на «Владивосток 2000»

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Рыболовное судно-завод «Владивосток 2000»

Проблемы в обвале цены судна-завода «Владивосток 2000» нет, считает председатель комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов. В разговоре с NEWS.ru парламентарий уточнил, что главное, чтобы судно пошло в дело. Он также добавил, что во Владивостоке будут строить вторую верфь.

На сегодняшний день судов не хватает. Неслучайно во Владивостоке будут строить вторую верфь. Продают и продают. Неважно, какая цена. Тут [будет лишним] обсуждать — дешево, дорого. Лишь бы судно в дело пошло, — пояснил Харитонов.

Плавзавод «Владивосток 2000», конфискованный в собственность России, подешевел на 90%. По информации «Интерфакса», его цена снизилась с 2,114 млрд рублей до 211,5 млн рублей. Судно является крупнейшим в мире рыбным заводом и способно переработать до двух тысяч тонн рыбы в сутки.

В Инвестиционной палате до этого сообщили, что российские инвесторы подали более миллиона заявок для обмена иностранных ценных бумаг на замороженные активы. Отмечается, что общая сумма составила 35,3 млрд рублей. При этом большая ее часть приходится на акции и депозитарные расписки таких корпораций, как Tesla и Microsoft.

Директор Департамента экономического сотрудничества МИД Дмитрий Биричевский в конце мая заявил, что правительство России не обсуждает возможность национализации активов ушедших из страны западных компаний. По его словам, речь идет исключительно о временном управлении. Он подчеркнул, что в этом заключается ответственность подхода Москвы к иностранным инвестициям.