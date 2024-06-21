В ГД отреагировали на предложение США обсудить ситуацию с ядерным оружием Депутат Соболев выступил против нового соглашения с США по ядерному оружию

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Виктор Соболев

России не стоит заключать новое соглашение по ядерному оружию с США, считает член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев. В разговоре с NEWS.ru парламентарий отметил, что можно послушать, чего хочет Вашингтон. Но, по словам депутата, никакое новое соглашение не выгодно России, так как до этого США нарушили все договоренности, способствующие стратегической стабильности.

Можно и послушать, что они [американцы] хотят. Ради Бога, но никакое новое соглашение нам не выгодно. Те соглашения, которые действительно способствуют стратегической стабильности, они все нарушили. А остальное что менять? — высказался Соболев.

В американском совете национальной безопасности ранее сообщили, что США открыты для обсуждения ядерных рисков и контроля над вооружениями с Россией. Там подчеркнули, что контакты должны осуществляться без привязки к ситуации на Украине. Высказывание прозвучало на фоне заявлений президента РФ Владимира Путина об изменениях в ядерной доктрине.

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков до этого заявил, что Россия может скорректировать свою доктрину о ядерном сдерживании в соответствии с текущими потребностями. По его словам, к этому Москву подталкивают неприемлемые действия стран НАТО.