В ГД проголосовали по предложению о сокращении рабочего дня в жару Госдума отклонила законопроект о сокращении рабочего дня в жару

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Госдума на пленарном заседании отклонила законопроект о сокращении рабочего дня в жару, сообщает ТАСС. Проект внес на рассмотрение парламента вице-спикер от фракции ЛДПР Борис Чернышов.

Он предложил дополнить Трудовой кодекс РФ нормой, согласно которой работодатель будет обязан сократить рабочий день или смену сотрудника на час при температуре воздуха 28,5 градуса, на два — при температуре от 28,6 градуса до 29 градусов выше нуля, на четыре — при температуре от 29,1 градуса.

Вице-спикер Госдумы от ЛДПР внес законопроект 4 августа 2023 года.

Депутат от КПРФ Александр Ющенко ранее заявил NEWS.ru, что в Трудовом кодексе много чего нужно дорабатывать и идея Чернышова далеко не первая из списка важных проблем. Он отметил, что Чернышов баллотировался на должность мэра Москвы. Избирательная кампания подразумевавала генерирование подобных инициатив, «хайповой» идеи, которую подхватят СМИ и предадут новости особый статус.

Ранее юрист, эксперт по трудовому праву Валентина Яковлева заявила NEWS.ru, что законопроект о сокращении рабочего дня в жаркую погоду вряд ли будет принят в нынешнем виде. Тем не менее, отметила она, трудовое законодательство нуждается в корректировках по этому вопросу.

По мнению Яковлевой, необходимо подходить к этому вопросу комплексно и учитывать не только повышенные температуры, но и пониженные. В частности, она подчеркнула, что на юге страны продолжительность дней с высокой температурой гораздо выше, чем в Москве. Не всегда работодатель объективно может обеспечить комфортную температуру для работы, те же самые магазины, добавила юрист.

По ее словам, есть обстоятельства, при которых физически и технически невозможно справиться с высокой температурой.

Юрист добавила, что законопроект не отвечает запросам экономики и бизнеса. В то же время подобные корректировки необходимы в трудовом праве. Сейчас конкретных требований по продолжительности дня и температурному режиму нет, просто сказано, что работодатель должен обеспечивать нормальные условия труда, добавила Яковлева.