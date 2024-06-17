В ГД отреагировали на отказ Румынии выдать визы делегации РФ в ПА ОБСЕ Володин: Румыния отказала в визах делегации России из-за боязни правды

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вячеслав Володин

Отказ в выдаче виз делегации из России для участия в Парламентской ассамблее ОБСЕ связан с боязнью правды и нежеланием выстраивать диалог, заявил спикер ГД Вячеслав Володин на 66-й сессии Парламентского собрания Союза Белоруссии и России, проходящего в Минске. Румынская сторона была обязана выдать документ, отметил он. При этом, уточнил Володин, в адрес России «льют кучу претензий», передает РИА Новости.

Не дали визу, хотя обязаны. Почему? Боятся правды, боятся разговоров, не хотят выстраивать диалог, при этом на нас льют кучу претензий, — сказал Володин.

Ранее сообщалось, что Румыния решила не допустить к участию в сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ не только Россию, но и Белоруссию. В румынском МИД объяснили это тем, что Минск является «сторонником» конфликта на Украине, который, как считают в министерстве, начала Москва.

Румыния впервые начала оформлять гражданам России шенгенские визы с 31 марта. Подать заявление можно будет во всех консульствах страны на территории России. Они есть в Москве, Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону.

В мае власти Румынии объявили дипломата посольства России нежелательным лицом на территории страны. Информацию довели до временного поверенного в делах Москвы в стране.