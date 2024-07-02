В ГД отреагировали на отказ кабмина принять проект о лишении гражданства Депутат Бородай: в ГД обсудят закон о новых случаях прекращения гражданства РФ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Госдуме обсудят законопроект о новых случаях прекращения российского гражданства после отказа кабмина принять его, рассказал NEWS.ru один из авторов инициативы депутат Госдумы Алексей Бородай. Он подчеркнул, что в рамках обсуждения парламентарии примут решение о дальнейшей доработке.

Поскольку там ряд авторов, мы решим чуть позже — будет ли дорабатываться данный законопроект. Пока четкого решения не принято, так как это вопрос коллективный, — поделился Бородай.

Ранее стало известно, что правительство России отказалось поддерживать законопроект о лишении гражданства за умышленные тяжкие и особо тяжкие преступления. Кабмин предложил доработать документ. В частности, в правительстве считают, что перечень преступлений слишком широкий и это переводит институт прекращения гражданства страны в уголовно-правовую плоскость, то есть делает дополнительным наказанием.

МВД до этого разработало новый законопроект, согласно которому лишенные российского гражданства лица смогут оставаться в стране от 15 до 90 дней. Документ также предлагает упрощенный формат выдачи вида на жительство для тех, у кого есть родственники, постоянно проживающие на территории, которая относится к Российской империи или СССР.