В ГД осудили шутку депутата Нилова о «ракетах для мальчика Вовы из Киева» Депутат Толмачев назвал неуместной шутку депутата Нилова о «ракетах для мальчика Вовы из Киева»

Фото: Пресс-служба Госдумы РФ/РИА Новости

Парламентарий Александр Толмачев осудил депутата Олега Нилова за шутку о «ракетах для мальчика Вовы из Киева» во время акции «Елка желаний». Он заявил в беседе с «Народными Новостями», что подобные заявления неуместны во время мероприятий, призванных подарить детям праздник. По его мнению, такой юмор балансирует на грани, как тот, что практикует украинский «Квартал 95».

Пытаться плоско пошутить во время акции, призванной подарить детям праздник и волшебство, это как минимум странно. Новый год должен быть у всех детей и в России, и на Украине <...> Пытаться пошутить на тему СВО — недальновидно и на грани юмора, который практикует «95-й квартал», — сказал депутат Толмачев.

Депутат сказал, что Нилову следует «оттачивать мастерство стендапа» в специально отведенных для этого местах. Новогодние акции для детей — не место для злобных шуток, добавил он.

Депутат «Справедливой России» Олег Нилов ранее в ходе благотворительной акции «Елка желаний» в Госдуме пообещал ракеты «мальчику Вове из Киева». Парламентарий сразу же признался, что пошутил. В кадр попал депутат Артем Метелев, который прикрыл лицо рукой после высказывания Нилова.