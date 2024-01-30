В ГД осудили критерии для лишения званий заслуженного и народного артиста Депутат Шолохов не поддержал критерии для лишения звания народного артиста

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Государственной думе уже есть на рассмотрении законопроект о причислении дискредитации ВС РФ к особо тяжким преступлениям при определенных обстоятельствах, рассказал NEWS.ru первый зампредседателя комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов. По его словам, во введении отдельных критериев для лишения званий народного и заслуженного артистов нет необходимости.

Если особо тяжкое преступление признано по решению суда, возможна конфискация имущества, которое нажито неправильным путем и используется для финансирования вражеских структур, а также лишение почетных званий. Честно говоря, в данной ситуации я не вижу необходимости для отдельного законопроекта. Тем более нужно конкретизировать причины и поводы, по которым предложено вносить такой законопроект. Непонятное поведение — юридически очень сложно определяемое и понимаемое явление, — уточнил собеседник.

Ранее лидер ЛДПР Леонид Слуцкий обратился в аппарат президента России с письмом и предложил лишать артистов званий за «неприемлемое поведение». В частности, политик попросил акцентировать внимание на лишении звания народного артиста РФ за пропаганду ЛГБТ (движение признано в России экстремистским и запрещено), педофилии и нацисткой атрибутики.

В список недопустимых поступков также вошли призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности РФ и дискредитация ВС России. Сейчас награжденный деятель культуры может быть лишен государственной награды только по вступившему в силу приговору суда за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления.