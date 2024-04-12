В ГД опровергли исключение обществознания из школьной программы Вассерман опроверг исключение обществознания из школьной программы

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Обществознание будет серьезно изменено как школьный предмет, но полностью его не исключат из программы, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Анатолий Вассерман. По его словам, этот вопрос находится в стадии обсуждения.

Пока этот вопрос находится в стадии обсуждения. Уже понятно, что этот предмет будет серьезно пересмотрен. Нужно понять, с какими другими предметами обществознание пересекается. Да, есть мнение о том, чтобы полностью его исключить из школьной программы, пока это только мнение. Вопрос находится в стадии обсуждения. Мое мнение, что обществознание будет серьезно изменено как предмет, — отметил парламентарий.

Ранее Минпросвещения опубликовало приказ, из которого следует, что обществознание уберут из программы обучения шестого, седьмого и восьмого классов. Изменения вступят в силу с 1 сентября 2025 года. Так, уроки обществознания будут преподавать начиная с девятого класса. На изучение данного предмета будет отведен один час в неделю.

Ранее глава ведомства Сергей Кравцов сообщил, что Минпросвещения завершило работу по формированию суверенной системы образования в России. По его словам, министерство исключило иностранное влияние на работу образовательных учреждений, а также обеспечило их государственной информационной системой.