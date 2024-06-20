В ГД оценили возможность восстановления военной базы во Вьетнаме Депутат Красов: база СССР в Камрани была закрыта не из-за желания Вьетнама

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Поездка президента РФ Владимира Путина во Вьетнам может привести к тому, что военная база в городе Камрань, где прежде находились советские войска, примет солдат России, заявил в беседе с LIFE.ru депутат Госдумы Андрей Красов. Он напомнил, что лагерь был закрыт не из-за желания местного правительства, а из-за событий 90-х годов.

Вы помните, какие события развивались в нашей стране в начале 90-х. Естественно, средств не хватало, в том числе присутствовать в разных регионах мира. Сейчас стоит вопрос о возвращении наших баз в разные регионы. Это желание не только нашей стороны, это желание и тех стран, которые хотят чувствовать себя в безопасности, — уточнил парламентарий.

Президент Кубы Мигель Диас-Канель ранее прибыл в порт Гаваны, куда зашли корабли Военно-морского флота РФ вместе со своим окружением. Кроме того, на набережной Гаваны выстроилась очередь в несколько десятков метров, несмотря на дождь.

Российские военные прежде зашли на авиабазу в африканской стране Нигер, которая находится рядом с международным аэропортом Диори Хамани. Прежде там были размещены солдаты США. Согласно имеющимся данным, военные из РФ используют для базирования отдельный ангар, чтобы не взаимодействовать с американскими коллегами.