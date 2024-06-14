В ГД оценили решение властей Литвы о переносе захоронений советских воинов Депутат Чепа назвал кощунственным перенос захоронений советских воинов в Литве

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Алексей Чепа

Россия выступает против поправок в законах Литвы, позволяющих переносить захоронения советских воинов, заявил в беседе с Lenta.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Он также посчитал такое решение кощунством.

Это кощунственное, бесчеловечное, антирелигиозное решение. Это беспредел, который трудно даже комментировать. Чем могут люди аргументировать свои такие поступки, свои такие решения? — добавил парламентарий.

Парламент Литвы ранее одобрил поправки к законам, которые позволяют переносить захоронения советских воинов. Согласно новым правилам, такие могилы теперь могут быть включены в список общественных мест, несущих в себе запрещенную идеологию. Законопроект поддержали 89 местных депутатов, пятеро парламентариев воздержались от участия в голосования, но никто не выступил против данной инициативы.

Авторами инициативы стали жители Шяуляя, которые выступали за перенос останков 52 советских воинов, похороненных у входа в собор святых Петра и Павла. Они сослались на Женевскую конвенцию, согласно которой останки солдат, погибших при боевых действиях в другой стране, можно эксгумировать «в случае общественной необходимости».