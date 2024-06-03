В ГД раскрыли смысл истории с гробами у Эйфелевой башни Депутат Спиридонов: гробы у Эйфелевой башни говорят о провале политиков Франции

Фото: IMAGO/Frank Ossenbrink/Global Look Press

Эммануэль Макрон

Появление у Эйфелевой башни пустых гробов с французскими флагами наглядно показывает глубину политического кризиса в республике, заявил в беседе с LIFE.ru депутат Госдумы Александр Спиридонов. По его словам, президент Франции Эммануэль Макрон и дальше будет принимать ошибочные решения, чтобы не упасть в глазах США и Германии.

Французам уже пора понять, что Макрон для поддержки своего рейтинга, который упал на самое дно, будет продолжать выполнять хотя бы то, что наобещал США и Германии, чтобы хотя бы в их глазах не упасть. Анализируя последние новости, складывается впечатление, что о своем народе он уже давно не думает, — добавил депутат.

Спиридонов высказал предположение, что акция с гробами станет предвестником роста потерь Украины и ее партнеров. По словам парламентария, на пользу роста благосостояния французов также не идут «бредовые законы» и поставки вооружения для Киева.

Экс-президент Франции Николя Саркози ранее заявил, что не может представить себе возможность отправки военнослужащих республики на Украину. Он призвал задуматься о последствиях принимаемых решений.