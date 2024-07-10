В ГД оценили планы США и союзников выделить средства на ПВО для Украины Депутат Журова: жители США вряд ли одобрят новые траты на нужды Украины

Фото: МО Украины

Граждане США вряд ли одобрят предложение о новых тратах на усиление системы противовоздушной обороны Украины, заявила в беседе с Lenta.ru первый зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. По ее словам, власти будут предоставлять средства из налогов граждан.

Не знаю, как будут рядовые американцы реагировать на такие решения. У них скоро выборы, и им вряд ли нравится то, что сейчас происходит. Это же все траты из их налогов, — уточнила Журова.

Парламентарий допустила возможность, что такую инициативу могут использовать в качестве аргумента или контраргумента на предвыборных лозунгах.

Представители администрации президента США Джо Байдена ранее объявили о том, что страны НАТО в 2025 году собираются выделить для Украины €40 млрд для того, чтобы Киев противодействовал России. Заявление было сделано на саммите Альянса в Вашингтоне.

Прежде власти США, а также таких стран, как ФРГ, Италия, Нидерланды и Румыния, заявили, что готовы выделить Украине свыше одного миллиарда долларов на укрепление системы противовоздушной обороны (ПВО). Авторы документа поблагодарили коалицию более чем из 50 государств, которая не прекращает оказывать военную поддержку Киеву.