В ГД оценили остановку транзита санкционных грузов в Россию из Турции Депутат Чепа: Турция остановила транзит санкционных грузов в Россию из-за давления Запада

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Турция остановила транзит санкционных грузов в Россию из-за давления коллективного Запада, заявил в беседе с Lenta.ru зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. По его словам, президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана вынудили сделать это, выставив ему жесткие экономические условия.

К сожалению, наверное, это серьезнейшее давление на Турцию со стороны коллективного Запада <...> Видимо, Эрдогану выставляют очень жесткие экономические условия, — сказал Чепа.

При этом депутат отметил, что России в данном случае не следует реагировать на действия Турции. По его мнению, Москва должна быть благодарна странам, которые помогали ей и долгое время сопротивлялись санкциям. Парламентарий подчеркнул, что решение Анкары не было добровольным, поэтому отвечать на него не стоит.

Ранее сообщалось, что турецкие таможенные службы прекратили транзит санкционных товаров в РФ. По словам гендиректора российской логистической компании Георгия Властопуло, таможня Турции блокирует отправление всех товаров нетурецкого происхождения. Причины таможенники назвать не смогли. Предполагается, что негласный запрет на ввоз санкционных товаров в Россию через Турцию мог быть принят после визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Анкару.