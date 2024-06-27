В ГД оценили обвинение Шольца в нежелании РФ установить мир на Украине Депутат Чепа: Шольц пытается переложить ответственность на Россию

Фото: IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

Обвинения канцлера ФРГ Олафа Шольца в том, что Россия не желает завершить конфликт на Украине, выглядят как попытка переложить ответственность на Москву, заявил в беседе с Lenta.ru депутат Госдумы Алексей Чепа. Он напомнил, что президент РФ Владимир Путин и другие политики страны всегда придерживались открытости в диалоге.

И сегодня Шольц пытается переложить вину с больной головы на здоровую. Это какие-то двойные, тройные стандарты, — уточнил парламентарий.

Чепа также обратил внимание на то, что Москва еще с Минских соглашений пыталась мирно разрешить конфликт. Тогда Берлин также заявлял о приверженности миру и переговорам, но только вводил в заблуждение Россию.

Шольц в своих социальных сетях ранее заявил, что Россия не хочет урегулирования конфликта на Украине. Он написал, что Москва желает установить жесткие условия для оппонента, а Киев желает мира без страха и подчинения.

Чепа прежде отметил, что Россия готова к переговорам с Францией, о которых прежде заявлял президент республики Эммануэль Макрон. Чепа также добавил, что Москва будет придерживаться той позиции, которую прежде обозначил глава государства.