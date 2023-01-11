В ГД оценили меры Минцифры по возвращению уехавших из России айтишников Депутат Попов: возвращение уехавших из страны айтишников не решит проблему дефицита в отрасли

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Даже если Минцифры примет меры для возвращения уехавших из России IT-специалистов, это не решит проблему дефицита кадров в отрасли, рассказал «Газете.Ru» зампред комитета Госдумы по информационным технологиям, информационной политике и связи, телеведущий Евгений Попов. По его словам, недостаток профессионалов в IT-индустрии исчисляется сотнями тысяч человек и носит катастрофический характер. Депутат добавил, что меры, направленные на подготовку новых IT-кадров, также окажутся неэффективными, потому что пока они будут получать образование пройдет некоторое время, тогда как специалисты нужны стране прямо сейчас.

Дело же не в уехавших айтишниках. Если они все приедут, нам все равно не хватит айтишников. Недостаток в отрасли катастрофический и исчисляется сотнями тысяч человек <...> В этом смысле, конечно, хорошо, что Минцифры над этим работают совместно с нашим комитетом. Мы будем внимательно рассматривать эти предложения и вносить свои, — сказал Попов.

Депутат отметил, что решению проблемы могли бы поспособствовать меры, направленные на привлечение «иностранной силы». Он уточнил, что в сегодняшних условиях реализовать их было бы сложно, но возможно.

Ранее стало известно, что Минцифры вместе с профильными ассоциациями готовит пакет мер по возращению уехавших из РФ IT-специалистов, куда войдут гарантированная бронь от призыва в армию и оплата перелета в Россию. Участники рынка считают наиболее важной мерой именно закрепление брони, которая декларируется с весны 2022 года, но все еще не оформлена.