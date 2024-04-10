В ГД оценили идею запретить должникам по ЖКУ пользоваться маркетплейсами Депутат Разворотнева осудила идею запретить должникам покупать онлайн-товары

В Госдуме раскритиковали идею запретить должникам по коммуналке пользоваться маркетплейсами, поскольку там могут быть важные для жизни товары, рассказала в беседе с Lenta.ru заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева. По ее словам, странно связывать долги по ЖКУ и онлайн-товары.

Идея довольно странная. Почему именно Wildberries и Ozon? А если это жизненно важные товары? Или, например, памперсы, — прокомментировала парламентарий.

В Госдуме не раз предлагали запретить людям с долгами продавать квартиры, пока задолженность не будет погашена, отметила Разворотнева. Также были предложения закреплять эти долги за квартирами. Однако в Министерстве экономического развития отвечали, что это невыполнимо, поскольку сделки по продаже квартиры проходят отдельно от оплаты ЖКХ. Тем не менее связывать это с покупками в онлайн-магазинах, по мнению депутата, неадекватно.

Ранее депутаты Госдумы приняли закон о регулировании трудовых отношений с «молодыми специалистами». Теперь таким термином будет обозначаться человек, который впервые трудоустраивается на работу по специальности, вне зависимости от опыта. Кроме того, парламентарии согласовали меры поддержки таких работников в первые три года карьеры.