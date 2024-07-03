В ГД оценили идею введения запрета на арест отцов-одиночек Депутат Синельщиков выступил против введения запрета на арест отцов-одиночек

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Инициативу о введении запрета на административный арест для мужчин, являющихся единственными родственниками детей до 14 лет, можно сравнить с программой для компьютеров, а не с работой судей, заявил в беседе с Lenta.ru первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Юрий Синельщиков. По его словам, инстанции обязаны рассматривать каждый случай правонарушения в отдельном порядке.

Я против таких вещей, это вопросы для правоприменителя. У нас что, вместо судов компьютеры сидят? Зачем мы хотим какую-то программу вложить? Пусть рассматривают целесообразные меры для каждого конкретного случая, — уточнил он.

Парламентарий также обратил внимание на то, что в некоторых случаях дети связаны с единственным опекуном лишь номинально. Тогда отец незаслуженно получит возможность избежать наказания.

Депутат Анатолий Аксаков ранее назвал ошибкой принятый в 2014 году закон о заморозке пенсионных накоплений. Парламентарий заявил, что теперь перед Госдумой стоит задача о возможности возвращения к тем правилам игры, которые действовали 10 лет назад.

Председатель комитета нижней палаты парламента РФ по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина прежде заметила, что закон о введении дресс-кода на концертах будет действовать только в случаях организации программ для несовершеннолетних. Она добавила, что власти не собираются запрещать художественные костюмы для артистов.