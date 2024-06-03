В ГД оценили идею о контроле строителей-мигрантов в новостройках Депутат Разворотнева: контролем строителей-мигрантов должны заниматься компании

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Строительные компании имеют обязательства перед владельцами квартир в новостройках и должны следить за работающими там мигрантах самостоятельно, заявила в беседе с Lenta.ru зампред комитета Госдумы по строительству и ЖХК Светлана Разворотнева. По словам парламентария, изменение законодательства в вышеуказанном вопросе не требуется.

Мне кажется, тут абсолютно все урегулировано. Действительно, есть сроки, в рамках которых граждане, оплатившие жилье, должны получить ключи, принять квартиры. Если этого не происходит, то застройщик несет ответственность, в том числе материальную в рамках гражданско-правового договора. Если кто-то остался в квартирах, то это уже проблемы застройщика, надо с этим разбираться и платить неустойку, — уточнила Разворотнева.

Экономист Дмитрий Осянин ранее предложил покупать квартиру на вторичном рынке в летний период. Он добавил, что в 2024 году жилье в старом фонде может значительно потерять в цене.