В ГД оценили идею НАТО привести ядерное оружие в боеготовность Депутат Журова: демонстрация ядерного оружия Альянса не связана с защитой

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Демонстрация ядерного оружия стран — членов НАТО не имеет связи с защитой государств, входящих в Альянс, заявила в комментарии для Lenta.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. Парламентарий также добавила, что руководства таких стран впоследствии должны будут объясняться перед своим населением, а не перед Москвой.

Мы понимаем, что если ядерное оружие будет применено, то это глобальная проблема, и от этого уже никогда и никто не спрячется <...>. Это больше для политиков надо что-то показать своим людям, но не думаю, что это людям понравится, — уточнила Журова.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг ранее объявил о том, что страны Альянса проводят консультации на тему приведения ядерных боеголовок в боевую готовность. По его словам, такое действие станет напоминанием для противников объединения, имеющих такое вооружение.

Генсек НАТО прежде также указал, что не считает предложение президента РФ Владимира Путина по Украине мирным. Он также выступил за вывод российских войск из новых регионов страны, вошедших в состав России за последние два года в ходе референдума.