В ГД оценили идею использовать маткапитал для оплаты аренды жилья Депутат Бессараб: предложение использовать маткапитал для аренды жилья является избыточным

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Предложение директора Института исследования проблем современной политики Антона Орлова разрешить использование маткапитала для оплачивания аренды жилья является избыточным, рассказала «Народным Новостям» депутат Госдумы Светлана Бессараб. По ее словам, маткапитал ставит своей целью улучшение условий жизни российских семей и именно они должны в итоге получить благо от соцвыплат, а не арендодатель. Она подчеркнула, что ежемесячная стоимость аренды соразмерна ежемесячным взносам по ипотеке.

Материнский капитал преследует цель улучшения условий для молодой семьи и рожденного в ней ребенка. Большинство российских семей отправляют средства от капитала на приобретение своего первого жилья. От капитала должно достаться благо, его получателем должна стать семья, а не некий арендодатель, — заявила Бессараб.

Депутат также добавила, что возможность платить маткапиталом за аренду недвижимости могла бы легко стать возможностью для его мошеннического обналичивания. Парламентарий подчеркнула, что маткапитал можно использовать гораздо более выгодно, чем просто отдав все деньги арендодателю, — купить квартиру на вторичном рынке или реконструировать имеющееся жилье, а также построить дом на дачном участке.

Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов ранее предложил разрешить россиянам оплачивать аренду жилья средствами материнского капитала. По мнению политолога, это могло бы стать существенной мерой поддержки молодых родителей, которые только начали строить карьеру и не могут купить жилье в ипотеку, задействовав выплату.