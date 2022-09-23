В ГД объяснили, зачем вводится универсальное пособие для малоимущих семей Депутат Бессараб: универсальное пособие будет являться дополнительной социальной защитой

Универсальное пособие для семей с низкими доходами будет являться дополнительной социальной защитой, об этом заявила член комитета Государственной думы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. В беседе со «Слово и Дело» она отметила, что данная выплата будет предназначена и для беременных женщин, которые встали на учет на ранних сроках беременности. По словам депутата, действующая система социальных выплат обеспечивает неравномерную поддержку разным семьям, поэтому ее нужно дорабатывать.

Какая сейчас ситуация складывается. Беременные женщины не могут получить пособие даже в размере величины прожиточного минимума, хотя это уже тоже семья, которая ожидает ребенка. Я имею в виду беременных одиноких женщин, которые нуждаются в поддержке государства и встали на учет на ранних сроках беременности. Кроме того, совершенно разный подход к критериям нуждаемости семьи от трех и до семи лет и от восьми лет до совершеннолетия. Если в первом случае семья может получить один прожиточный минимум, то во втором критерии рассматриваются более подробно, — сказала Бессараб.

Депутат объяснила, что при действующей системе на детей разного возраста семьи получают совершенно разные пособия, возникают недопонимания. Новое универсальное пособие сможет объединить ряд уже существующих мер социальной защиты. По словам Бессараб, данная инициатива правительства реализуется и станет действующей нормой с 1 января 2023 года.

Министр труда и социальной защиты Антон Котяков ранее заявил, что средний по России размер универсального пособия на одного ребенка, анонсированного ранее председателем правительства Михаилом Мишустиным, составит от 7 до 14 тысяч рублей в зависимости от нуждаемости семьи. Сумма выплат будет рассчитываться с учетом региона проживания.