В ГД объяснили, зачем вводить уголовную ответственность для добровольцев Депутат Картаполов: ответственность уравняет контрактников и добровольцев

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Введение уголовной ответственности за воинские преступления и правонарушения для военнослужащих добровольческих формирований уравняет добровольцев и контрактников, а также поможет привести действующее законодательство к современным стандартам, заявил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. В разговоре с «Парламентской газетой» депутат подчеркнул, что сейчас никакая ответственность для них не предусмотрена, даже если бойцы таких отрядов отказываются выполнять приказы.

Получается так, что человек, вступая в добровольческое формирование, заключает контракт с Министерством обороны, но никакой ответственности за нарушение его положений не несет. А нарушения между тем могут быть крайне серьезными. К примеру, отказ от выполнения приказа в боевой обстановке чреват очень тяжелыми последствиями, — пояснил парламентарий.

Картаполов уточнил, что добровольцев уже уравняли с контрактниками по части льгот и социальных линий, а теперь необходимо сделать так, чтобы они несли одинаковую ответственность. Кроме того, гарнизонные суды планируется наделить правом наказывать за военные преступления участников сборов.

В Госдуму ранее был внесен законопроект об уголовной ответственности добровольцев в период прохождения воинской службы. Документ разработан группой депутатов во главе с Картаполовым.