В ГД объяснили пользу трофейного западного вооружения для России Депутат Швыткин: захваченное западное оружие позволяет России улучшить тактику противодействия ему

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Захватываемое российскими военными в ходе СВО западное вооружение способствует выработке более эффективных тактик противодействия ему, рассказал Lenta.ru зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин. По его словам, изучение образцов трофейной военной техники также помогает инженерам улучшать российское оружие. Депутат отметил, что особый интерес для российских вооруженных сил представляют высокоточные виды вооружений и ракетные комплексы.

Специальная военная операция дала еще больший импульс для изучения западных видов вооружений. Военные силы Украины активно используют западное оружие. Конечно, мы его уничтожаем, иногда захватываем, вырабатываем тактику военных действий против данных видов вооружений, чтобы выпускать уже наши виды вооружений, которые превосходят западные, — рассказал Швыткин.

Депутат добавил, что изучение западных ракетных комплексов, таких как HIMARS, началась еще задолго до СВО. Эксперт привел пример: когда он сам учился в военном училище в 80-х годах, западные виды вооружений, в частности поставляемый Украине ЗРК Patriot, уже изучались студентами.

До этого публицист Иван Новоселов написал, что Вооруженным силам России не стоит беспокоиться из-за поставки американских ЗРК Patriot, так как они не смогут полноценно противостоять российским гиперзвуковым ракетам — для них эти комплексы станут отличной целью. Он также добавил, что Patriot плохо показали себя в ходе конфликта Саудовской Аравии и Йемена, так как оказались не способны справиться с дронами и даже с простыми ракетами. Эксперт уточнил, что поставки большого числа этих ЗРК также не обеспечат Украине полной безопасности.